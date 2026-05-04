عميد القومي للتغذية: التوازن الغذائي أساس الصحة ولا بديل عن العلاج الطبي

كتب : حسن مرسي

11:38 م 04/05/2026

قالت الدكتورة علا شوقي، عميد المعهد القومي للتغذية، إن نمط الحياة السريع أدى إلى فقدان عادات غذائية واجتماعية هامة كانت سببًا في صحة الأجيال السابقة، مؤكدة أن التغذية السليمة لا تقتصر على نوع الطعام فقط، بل تشمل طريقة تناوله والحالة النفسية المصاحبة له.

وأوضحت شوقي، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن تناول الطعام في مجموعات أو "اللمة" العائلية يعد ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي، مشيرة إلى أن تحديد موعد ثابت للغداء يجتمع فيه أفراد الأسرة يعزز من الحالة النفسية ويقلل من العشوائية في تناول الطعام.

وحذرت من خطورة الأنظمة الغذائية الموحدة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "التفصيل" هو الأساس في علم التغذية، حيث يختلف النظام الغذائي لمريض السكر عن مريض الكبد أو الكلى، ولا يمكن تطبيق نظام واحد على جميع الأشخاص.

وكشفت عن المنهجية المتبعة داخل عيادات المعهد القومي للتغذية، حيث يعقد أخصائي التغذية جلسة مطولة مع كل مريض لفهم طبيعة حياته وتفضيلاته الغذائية، بهدف تصميم نظام غذائي مفصل يتناسب مع احتياجاته الجسدية ونمط حياته اليومي.

ودعت إلى اتباع النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل جميع المجموعات الغذائية دون حرمان، معتبرة أن كل ما خلقه الله من نعم هو رزق لا يجب تحريمه إلا لسبب طبي واضح.

وشددت على ضرورة عدم التوقف عن تناول الأدوية أو تغيير البروتوكول العلاجي من تلقاء النفس، مؤكدة أن أي تعديل يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب المختص وبناءً على تحاليل دقيقة.

