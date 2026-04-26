كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق حقيقة ما تردد بشأن بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل "مونوريل العاصمة"، أمس السبت، مؤكدًا أن التشغيل بالركاب لم يبدأ حتى الآن.

توضيح بشأن موعد التشغيل الرسمي

أوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن يوم 25 أبريل 2026 كان أحد المقترحات المطروحة لتشغيل المشروع أمام الركاب، إلا أنه لم يتم اعتماده رسميًا من وزارة النقل حتى الآن، مشيرًا إلى أن قرار التشغيل النهائي يعود إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

التشغيل الحالي تجريبي دون ركاب

وأشار المصدر إلى أن المشروع يخضع حاليًا للتشغيل التجريبي بدون ركاب، والذي بدأ منذ فترة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار رسمي من الوزارة أو هيئة الأنفاق بشأن بدء التشغيل التجاري.

استكمال تجهيزات المرحلة الأولى

لفت المصدر، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالكامل، وهي جاهزة للتشغيل الرسمي فور صدور القرار، متوقعًا أن يتم التشغيل خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

أسعار التذاكر لم تُحدد بعد

فيما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد المصدر أنه لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، موضحًا أن النظام المتفق عليه مبدئيًا هو تقسيم التذاكر وفق عدد المناطق على غرار مترو الأنفاق، بحيث تختلف قيمة التذكرة حسب عدد المحطات.

تفاصيل مشروع مونوريل شرق النيل

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويضم 22 محطة، ويبلغ متوسط سرعته التشغيلية 80 كم/ساعة.

ويربط المشروع بين عدة وسائل نقل رئيسية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند استاد القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عند مدينة الفنون والثقافة، مع الربط المستقبلي بالخط السادس للمترو في القاهرة الجديدة، والمرحلة الثانية من الخط الرابع بمدينة نصر.

طاقة استيعابية كبيرة للمشروع

من المخطط أن ينقل مونوريل شرق النيل نحو 500 ألف راكب يوميًا بعد التشغيل الكامل، بما يسهم في دعم منظومة النقل الجماعي الحديث وتقليل الزحام المروري.

اقرأ أيضًا:

طرح كراسة الشروط غدًا.. مناقصتان للأمن والنظافة بمحطات الأتوبيس الترددي BRT



