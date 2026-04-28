قال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق خلال النصف الأول من 2028.

وأضاف "جويلي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الخط الرابع للمترو تقوم على تنفيذه 4 شركات بشكل متزامن لإنجاز الأعمال المطلوبة في ربع الوقت المخطط، متوقعًا الانتهاء من الحفر النفقي للمرحلة الأولى بالكامل في شهر سبتمبر المقبل.

وتابع رئيس الهيئة، أن من المتوقع أن ينقل الخط الرابع للمترو حوالي 2 مليون راكب يوميًا، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

معلومات عن الخط الرابع لمترو الأنفاق

تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كيلومترًا، وبعدد 17 محطة (16 نفقية + محطة سطحية واحدة)، حيث تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم، وصولًا إلى محطة الجيزة التي تتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد الخط إلى محطة الملك الصالح للتبادل مع الخط الأول، وينتهي عند محطة الفسطاط.

وفي السياق ذاته، تُنفذ الأعمال الإنشائية بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وهي: (المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، مع الاعتماد على أحدث تقنيات الحفر النفقي، حيث يتم استخدام 6 ماكينات حفر لأول مرة في تنفيذ هذا النوع من المشروعات.

وتعمل 4 ماكينات حاليًا على تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى بين محطتي حدائق الأشجار والمساحة، بواقع نفق لكل اتجاه، حيث وصلت الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير، والثانية إلى محطة الأهرامات، بينما وصلت الثالثة إلى محطة مدكور، والرابعة إلى محطة الطالبية، بالتزامن مع تجهيز ماكينتين إضافيتين لبدء أعمال الجزء الثاني من المرحلة الممتد من المساحة إلى الفسطاط.

كما يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ أوراسكوم)، إلى جانب التقدم في تصنيع وتوريد 23 قطارًا بواسطة شركة ميتسوبيشي اليابانية، على أن يتم توريد أول قطار في الأول من مايو 2026.

ويمتد الخط الرابع على 4 مراحل، حيث يجرى حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط - القاهرة الجديدة)، والثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة)، بما يحقق تكاملًا كبيرًا مع وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.

ويحقق المشروع تبادل خدمة مع الخطين الثاني والأول للمترو، إضافة إلى الربط المستقبلي مع الخط السادس ومونوريل شرق وغرب النيل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ما يعزز تكامل شبكة النقل في مصر.

أهمية الخط الرابع للمترو

يمثل الخط الرابع أهمية استراتيجية كبرى، حيث يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، ويعد أول خط مترو يصل بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، مرورًا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، إلى جانب خدمته للمناطق العمرانية الجديدة والمزارات السياحية.

ويُعد المشروع حلقة وصل تنموية وسياحية كبرى، تجمع بين تاريخ مصر العريق ممثلًا في الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ومستقبلها الحديث في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله نحو 2 مليون راكب يوميًا.

اقرأ أيضًا:

ينقل 2 مليون راكب يوميًا.. السيسي يتفقد أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق