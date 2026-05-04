إعلان

يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي.. أسامة حسني يقنن أوضاعه مع نقابة الإعلاميين

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:37 م 04/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أسامة حسني يقنن أوضاعه مع نقابة الإعلاميين (1)
  • عرض 3 صورة
    أسامة حسني يقنن أوضاعه مع نقابة الإعلاميين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضر مساء اليوم الاثنين، أسامة حسني مقدم برنامج (ستاد الأهلي) على شاشة قناة الأهلي وذلك لتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة في هذا الشأن وتوقيعه على إقرار بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وقالت نقابة الإعلاميين في بيانها الرسمي، إنها تحافظ على ضبط المشهد الإعلامي وضمان رسالة إعلامية قويمة وأن يمارس الجميع العمل الإعلامي في الشعب الخمسة (الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة) وفق القانون رقم 93 لسنة 2016 ووفقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

واختتمت النقابة بيانها أنها تتعاون بشكل مهني وقانوني احترافي مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالإعلام وذلك إيمانا بدور النقابة الفاعل تجاه المجتمع المصري والأندية الكبري كالأهلي والزمالك فهما عمودا الخيمة الرياضية في مصر وعلينا جميعا أن نساندهما ونضمن رسالة إعلامية مهنية رشيدة تليق بالجماهير المصرية العظيمة.

يشار إلى أن أسامة حسني كان قد تم توقيع عقوبة بعدم ظهوره على قناة الأهلي بسبب مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي وذلك بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة حسني نقابة الإعلاميين طارق سعده

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر الحوارات الخارجة وملابسات فيديو "مساطيل مصر الجديدة"
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)