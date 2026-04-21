شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفنلندي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات المشتركة، وتأكيد رئيس الوزراء أن هناك 600 مليون دولار خسائر يومية للسياحة في المنطقة بسبب حرب إيران وأمريكا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يبحث مع رئيس فنلندا تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمارات المشتركة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

زيادة الأجور 21%.. مدبولي: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الإرانية الأمريكية، ضمت كل الأطراف المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها كل الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

مدبولي: 600 مليون دولار خسائر يومية للسياحة في المنطقة بسبب حرب إيران وأمريكا

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 600 مليون دولار يوميا خسائر للسياحة في منطقتنا نتيجة تراجع حركة الطيران بسبب الحرب الامريكية الإيرانية.

وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 رسميًا

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى النادي الأهلي

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج مودرن سبورتس المذاعة بتاريخ ١٨ أبريل الجاري، تقديم هاني حتحوت، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي.

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة

قال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إنه تم الانتهاء من تسليم محطات مونوريل شرق النيل استعدادًا للتشغيل الرسمي أمام الركاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

غرامة مليون جنيه.. ننشر نص تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية الجديد

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبدالرحمن، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، وذلك لدراسته من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأنه.

النقل: 95% نموًا في إيرادات "إم أو تي" وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، وذلك لاعتماد ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

