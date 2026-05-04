قال اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن إيران تمارس سياسة تصعيد خطيرة في المنطقة، من خلال استخدام أوراق ضغط مثل مضيق هرمز، في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة.

وأوضح كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن إيران تراهن على ما تسميه "الصبر الاستراتيجي" لتحقيق أفضلية في مواجهة واشنطن، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في أسعار الطاقة.

وأضاف أن إيران قامت بأعمال عسكرية تشمل زرع ألغام في مناطق قريبة من السواحل العُمانية لفرض رسوم على السفن المارة في مضيق هرمز، محذرًا من احتمالية تطورات خطيرة خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ ضربات جديدة.

وأشار إلى أن ما يحدث يُعد نموذجًا واضحًا لـ"حروب الوكالة"، حيث تتبادل القوى الكبرى التأثير على الأرض بينما تتحمل الدول العربية التكلفة المباشرة لهذه المواجهات.

وأكد أن استمرار التصعيد الإيراني يهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى تفاهمات سياسية، لافتًا إلى أن استهداف دول الخليج يمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة.

وأكد كبير على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا دوليًا منظمًا لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، مع ضرورة وجود ضمانات حقيقية لحماية دول الخليج.