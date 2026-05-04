حذر الإعلامي محمد علي خير، من محاولات التعدي على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدا أن هذه الأموال خاصة وليست لأي سلطة علاقة بها.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن بعض أعضاء مجلس النواب اقترحوا إنشاء صندوق سيادي استثماري لإدارة أموال المعاشات بقيمة 2 تريليون جنيه.

وأضاف الإعلامي أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أعلن رفضه التام للمقترح مؤكدا أن الصندوق موجود أصلا.

وأشار محمد علي خير إلى أن أموال المعاشات تستثمر حاليا في أذون الخزانة بعائد 18-20%، وهذا آمن ومضمون.

وتساءل خير ساخرا: لماذا استخدام كلمة "سيادي" وما داعي إنشاء صندوق موازٍ؟ مضيفا: "كفاية اللي حصل في السنين اللي فاتت"، مشيرًا إلى واقعة ضياع أموال التأمينات قبل 2011.

وشدد محمد علي خير على أن المعاشات لها أصحاب، وهم أصحاب المعاشات أنفسهم، داعيا أعضاء البرلمان للتركيز على حل مشكلة تدني الحد الأدنى للمعاش وسقوط السيستم بدلا من ذلك.