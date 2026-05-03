أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تمتد إلى باقي محافظات السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، إذ تكون أقل حدة على المناطق الداخلية "الوجه البحري- مدن القناة".

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

أما بالنسبة لنشاط الرياح، قالت الهيئة، إن هناك استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يصاحبها إثارة الرمال والأتربة ويؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على شمال وجنوب الصعيد مع انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.