انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:00 ص 03/05/2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات لتكون درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 20 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة، وشمال الصعيد 29 درجة، يصاحب ذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

وأشارت الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

وفرص أمطار قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تمتد بنسبة 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح على اغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

