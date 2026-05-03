تشهد البلاد، اليوم، تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد موجة من الأجواء الحارة التي سادت أمس، حيث يسود طقس ربيعي متقلب، في ظل الطبيعة المعروفة لفصل الربيع الذي يتسم بسرعة التغيرات الجوية وحدّتها.

وأفادت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، حيث تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، تمتد تدريجيًا مع تقدم ساعات اليوم إلى باقي السواحل الشمالية.

كما تتعرض مناطق من الوجه البحري ومدن القناة لأمطار أقل حدة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

نصائح من الأرصاد للمواطنين

توصي الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة للأجواء المائلة للبرودة، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل انخفاض الرؤية، مع اصطحاب مظلة عند الخروج، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.