إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم

كتب : محمد نصار

11:11 ص 03/05/2026

أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد البلاد، اليوم، تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد موجة من الأجواء الحارة التي سادت أمس، حيث يسود طقس ربيعي متقلب، في ظل الطبيعة المعروفة لفصل الربيع الذي يتسم بسرعة التغيرات الجوية وحدّتها.

وأفادت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للبرودة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، حيث تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، تمتد تدريجيًا مع تقدم ساعات اليوم إلى باقي السواحل الشمالية.

كما تتعرض مناطق من الوجه البحري ومدن القناة لأمطار أقل حدة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

تنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

نصائح من الأرصاد للمواطنين

توصي الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة للأجواء المائلة للبرودة، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل انخفاض الرؤية، مع اصطحاب مظلة عند الخروج، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية أمطار اليوم درجات الحرارة تفلبات جوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يؤثر استخدام الهاتف لساعات طويلة على عيون المراهقين؟
نصائح طبية

هل يؤثر استخدام الهاتف لساعات طويلة على عيون المراهقين؟
بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

بفستان جريء ومكياج هادئ.. دنيا سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خصومات تصل إلى 40%.. انطلاق المرحلة 28 من "كلنا واحد" استعدادًا لعيد الأضحى
حوادث وقضايا

خصومات تصل إلى 40%.. انطلاق المرحلة 28 من "كلنا واحد" استعدادًا لعيد الأضحى
استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
أخبار المحافظات

استخراج ولاعة من بطن مريض بتدخل جراحي في المنصورة
أحمد العوضي يبادل جمهوره التحية على الطريق الدائري (فيديو)
زووم

أحمد العوضي يبادل جمهوره التحية على الطريق الدائري (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر