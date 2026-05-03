في لحظة بدت عادية داخل صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، كانت هناك رحلة أخرى تُكتب في الخفاء، لكن نهايتها لم تكن إلى وجهة بعيدة.. بل إلى حياة جديدة.

داخل حقيبة أحد الركاب المتجهين إلى الهند، كشفت يقظة الأجهزة الأمنية والبيطرية عن محاولة تهريب خطيرة، لم تكن تحمل أشياء عادية، بل كائنات حية مهددة بالانقراض: 3 صغار من الشمبانزي في حالة تخدير كامل، و10 أكياس تحتوي على زواحف نادرة.

إحباط تهريب حيوانات وزواحف نادرة وكائنات مهددة بالانقراض

كانت الكائنات على حافة الموت، قبل أن تتدخل فرق الحجر البيطري والإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، في سباق مع الزمن لإنقاذها.

الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أوضح أن الضبط تم بالتنسيق مع السلطات الأمنية والجمركية، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للكائنات كانت حرجة، ما استدعى التعامل الفوري والدقيق معها داخل المطار.

ومع توجيهات عاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بدأت عملية إنقاذ منظمة، شملت الفحص والتصنيف والرعاية الطبية البيطرية الفورية، ثم نقل الكائنات تحت إشراف متخصصين إلى حديقة حيوان الإسكندرية لتكون ملاذًا آمنًا لها، بعيدًا عن مخاطر التهريب والاستغلال.

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الكائنات تعود إلى الحياة، كانت الجهات القانونية تبدأ مسارًا آخر، حيث تم تحرير محاضر رسمية وإحالة المتورطين إلى التحقيق، في تأكيد واضح على أن الدولة لا تتهاون مع أي مساس بالثروات الطبيعية أو الكائنات المهددة بالانقراض.

وتؤكد وزارة الزراعة، أن هذه الواقعة ليست مجرد ضبط محاولة تهريب، بل رسالة واضحة بأن حماية الحياة البرية أصبحت أولوية، وأن كل كائن يتم إنقاذه هو انتصار جديد للإنسانية والقانون في مواجهة التجارة غير المشروعة.