إيديتا للصناعات الغذائية تقترض 500 مليون جنيه لدعم التوسعات الإنتاجية

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل لمدة سبع سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، موزعة على شريحتين.

وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم، أنه سيتم توظيف القرض في إعادة تمويل الاستحواذ على خطوط إنتاج، بالإضافة إلى تجديد خطوط الإنتاج المستحوذ عليها، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة.

شركة إيديتا

وتعد شركة إيديتا للصناعات الغذائية واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست عام 1996، وتقوم الشركة بإنتاج وتوزيع عدد من العلامات التجارية البارزة، من بينها "مولتو"، و"تودو"، و"بيك رولز"، و"هوهوز"، و"توينكيز". كما أن الشركة مدرجة في كلٍ من البورصة المصرية وبورصة لندن.