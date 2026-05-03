بعد جدل الطيبات.. تحرك برلماني لتغليظ عقوبة مروج المعلومات الطبية الخاطئة

كتب : نشأت حمدي

01:31 م 03/05/2026 تعديل في 01:53 م

مجلس الشيوخ

حذّرت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، من خطورة الانسياق وراء حملات السوشيال ميديا التي تروّج لما يُعرف بـ"نظام الطيبات" أو الدعوة إلى ترك الأدوية والعلاجات الطبية، لافتة إلى أن هناك تحرك داخل البرلمان لتغليظ عقوبة من يروج لمعلومات طبية غير صحيحة أو موثقة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم، أن انتشار مثل هذه الأفكار عبر منصات التواصل الاجتماعي يساهم في تضليل المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وحدوث مضاعفات خطيرة كان يمكن تجنبها بالالتزام بالعلاج الطبي السليم.

وأكدت الدكتورة سوزي سمير، أن التوقف عن تناول الأدوية دون إشراف طبي يُعد سلوكًا بالغ الخطورة، مشددة على أن الطب الحديث قائم على أسس علمية دقيقة، ولا يمكن استبداله بوصفات أو أنظمة غير مثبتة علميًا.

وأشارت إلى أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، لافتة إلى وجود توجه لفتح الملف بشكل موسع داخل المجلس، بهدف تعزيز الوعي بخطورة المعلومات الطبية المضللة، ووضع أطر تشريعية أكثر صرامة لمواجهتها.

وأضافت أن هناك تحركات جادة لتغليظ العقوبات على مروجي المعلومات الطبية غير الصحيحة أو من يدّعون امتلاك طرق علاج غير مثبتة، مؤكدة أن صحة المواطنين "خط أحمر" لا يجوز العبث به، ولا ينبغي أن يتصدره إلا المتخصصون.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على العمل على إطلاق حملات توعوية موسعة بالتعاون مع الجهات المختصة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة، بما يضمن حماية المجتمع من الشائعات الطبية.

