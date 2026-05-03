رفض استئناف سيد مشاغب وتأييد حبسه في قضية شغب بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

02:13 م 03/05/2026

قضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من المتهم سيد مشاغب و5 آخرين، وتأييد قرار حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.

مرافعات الدفاع

وجاء القرار بعد نظر استئناف دفاع المتهمين، الذي طالب بإلغاء الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيلهم، استنادًا إلى انتفاء مبررات الحبس، إلا أن المحكمة انتهت إلى تأييد قرار قاضي المعارضات باستمرار حبسهم.

بداية الواقعة

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، على خلفية اتهام المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب وترويع المواطنين، عقب تجمع أمام منزل المتهم الرئيسي بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الأحداث

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تضمنت استخدام ألعاب نارية وإطلاق شماريخ، ما تسبب في حالة من الفوضى وتعطيل حركة السير، وذلك وفق مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات والضبط

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، من بينهم سيد مشاغب، عقب تقنين الإجراءات، وتبين أن بعضهم له معلومات جنائية سابقة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.

