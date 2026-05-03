استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير سيرجيو رومان، سفير إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تدعيم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة، بحضور السفير أحمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون المثمر في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل، لافتًا إلى النجاحات التي حققتها شركات إسبانية عاملة في السوق المصري، وعلى رأسها شركة "تالجو" في توريد القطارات الفاخرة لهيئة السكك الحديدية، وشركة "كولواي" في توطين مكونات عربات النوم وإعادة تأهيلها داخل مصر.

وأوضح الوزير، أن التعاون مع الجانب الإسباني أسهم في توفير نحو 45 مليون يورو من العملة الأجنبية، مؤكدًا التطلع إلى مزيد من الشراكات مع الشركات الإسبانية المتخصصة في مختلف مجالات النقل.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني، عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيدًا بحجم المشروعات القومية الجارية، ومؤكدًا اهتمام الشركات الإسبانية بزيادة حجم التعاون وضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري وإدارة وتشغيل المحطات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركات الإسبانية العاملة في مجال الإدارة والتشغيل، بما يتناسب مع قوة العلاقات الثنائية.

كما تم التطرق إلى التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة، في ضوء تنفيذ مصر شبكة تضم 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، ضمن استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال ربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج وشبكات السكك الحديدية والطرق.

وشمل النقاش أيضًا التعاون مع شركة "كاف" الإسبانية في توطين صناعة عربات وعجلات السكك الحديدية، بالإضافة إلى متابعة أعمال إعادة تأهيل 23 قطارًا للخط الأول للمترو، وصيانة 39 قطارًا للخط الثاني.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير الإسباني، أن هناك وفودًا وشركات إسبانية ستزور مصر قريبًا لبحث فرص التعاون والاستثمار، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتعزيز الشراكات في قطاع النقل.