بين جدران متصدعة ورائحة بارود ما زالت عالقة في الهواء، وعلى شوارع شهدت أعنف فصول الحرب، اختار الغزيون أن يفتحوا نافذة مختلفة للحياة، هذه المرة لم تُنصب منصة الزفاف في قاعة مزينة أو شارع مُضاء، بل فوق جرافة صفراء كانت حتى وقت قريب تُستخدم في إزالة الركام ورفع آثار الدمار من المباني والشوارع لأكثر من عامين، لتتحول اليوم إلى منصة عرس تحمل على متنها لحظة فرح وسط مدينة أنهكتها الحرب.

عرس فوق الركام

في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تحولت لحظة استثنائية إلى عرش يزف العريس أحمد جمال دكة وعروسه، إذ ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق مشهد الزفاف غير التقليدي؛ حيث تزينت مقدمة الجرافة بقلوب حمراء وأشرطة ملونة، وحملت لافتات "أفراح آل دكة"، ووقف العريس بـ"ملابس العرس المعتادة" على "الجرافة" ملوحاً للجمهور الذي اصطف على جانبي الطريق، بينما جلست العروس بفستانها الأبيض بجانب عريسها.

📸 على متن جرافة.. عريس فلسطيني يزف عروسته بما توفر له من إمكانات بسيطة تضمن له أجواء احتفالية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. pic.twitter.com/sRmaHfN240 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 2, 2026

مبادرات إنسانية وأعراس جماعية

وفي محاولة للتغلب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية، تتسارع المبادرات الإقليمية لتيسير زواج الشباب في القطاع، إذ أعلنت اللجنة المصرية عن استعدادات نهائية لتنفيذ مبادرة إنسانية ضخمة تشمل تجهيز وتسليم 5000 حزمة إيواء متكاملة، وتنظيم حفل زفاف جماعي لـ 5000 عريس لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب، في دعم مصري واضح ومتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

كما نظمت عملية "الفارس الشهم 3" في دير البلح العرس الجماعي الثاني "ثوب الفرح 2" الأسبوع الماضي، والذي ضم 300 عريس وعروس بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وحضر الحفل نحو 20 ألف مواطن.

إحصاءات المواليد تتحدى أرقام الشهداء

رغم قسوة المشهد الميداني، تظهر الأرقام الرسمية صراعاً بين البقاء والفقد؛ فوفقاً للإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، سجل قطاع غزة خلال شهر أبريل المنصرم، 1797 مولوداً جديداً (51.6% ذكور، و48.4% إناث)، مقارنة بوفاة 225 حالة خلال نفس الشهر.

وتوزع المواليد على مختلف المحافظات، حيث تصدرت مدينة غزة القائمة بـ 740 مولوداً، تلتها محافظات الشمال وخانيونس والوسطى ورفح، في إشارة رقمية واضحة إلى أن عجلة الحياة لم تتوقف رغم الحرب.

واقع ميداني وأمل حذر

تأتي هذه المشاهد في وقت بلغت فيه حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، بحسب الصحة الفلسطينية، 72,608 شهداء و 172,445 جريحاً، وسط دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الحالي الذي خفف من حدة العمليات العسكرية، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، والمخاوف من هشاشة الهدنة تسيطر على المشهد العام، ومع ذلك، يظل مشهد الجرافة المزينة بالورود، وأصوات المواليد الجدد في المستشفيات المتهالكة، الشاهد الأقوى على أن غزة تحاول لملمة جراحها، بحثاً عن غدٍ يسير فيه الحب بأمان في شوارعها.