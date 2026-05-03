أكد محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو"، أن السوق الأفريقية تمثل فرصة واعدة أمام صناعة المحمول المصرية، إلا أن بعض المعوقات اللوجستية والجمركية لا تزال تحد من الاستفادة الكاملة منها، داعيًا إلى تفعيل نظام السماح المؤقت وتبسيط الإجراءات لدعم المصنعين والمصدرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، حيث شدد "سالم" على أن ما يتم داخل المصانع المصرية لا يختلف عن ما تقوم به كبرى الشركات العالمية في دول مثل الصين وتركيا وباكستان، مؤكدًا أن الحديث عن نسب المكون المحلي يجب أن يرتبط بالقيمة المضافة وليس بعدد المكونات المنتجة محليًا.

وأوضح أن الوصول إلى نسبة 40% قيمة محلية يُعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، مشيرًا إلى وجود خلط لدى البعض بين مفهوم التصنيع الكامل والتجميع، وهو ما لا يعكس الحقيقة الصناعية بشكل دقيق.

واستشهد بصناعة هواتف "آيفون"، موضحًا أن جزءًا محدودًا فقط من مكوناته يتم إنتاجه داخل الصين، بينما تُستورد باقي المكونات من دول أخرى مثل تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ورغم ذلك تُعد الصين دولة مصنّعة للهاتف.

وأشار رئيس "سيكو" إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع يتطلب الوصول إلى بيع نحو 20 مليون هاتف محليًا، إلى جانب استيراد 80 مليون جهاز، مؤكدًا أن التوسع في التصدير لن يتحقق في ظل ارتفاع سعر الهاتف المصري مقارنة بالمنافسين.

وأضاف أن المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع الصين والهند، تتطلب حزمة من الإجراءات الداعمة، من بينها الاستفادة من برامج دعم الصادرات، وإنشاء وكالة لضمان الصادرات لتقليل التكلفة التمويلية وتقديم ضمانات للمصدرين.

كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ خطة إنشاء 8 مخازن مصرية داخل أفريقيا بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التجارة، بما يسهم في تقليل تكلفة ومدة الشحن وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

واختتم سالم بالتأكيد على أن مصر تمتلك صناعة حقيقية للهواتف المحمولة وليست مجرد تجميع، مشددًا على ضرورة التفرقة بين مفهوم الصناعة ومدخلات الإنتاج، وأن عدم تصنيع جميع المكونات محليًا لا ينفي وجود صناعة قائمة بالفعل.