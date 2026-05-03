ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الفنانة ياسمينا المصري، على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب بلاغ تقدم به فنان شهير ضدها.

بلاغ لقسم شرطة النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من فنان شهير، أفاد فيه بقيام المشكو في حقها بنشر منشورات على حسابها الشخصي على "فيسبوك" باسم "Yasmina el masri"، تضمنت عبارات سب وإساءة وتشهير بحقه.

خلافات سابقة بين الطرفين

كشف البلاغ عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تعود إلى اتهامات متبادلة بشأن اعتراض الشاكي على قيامها بإصدار تصاريح عمل لغير المقيدين بالنقابة، إلى جانب منعها من مزاولة التمثيل.

ضبط المتهمة

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة النزهة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

