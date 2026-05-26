"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة.. وتوجه نصائح للمواطنين

كتب : أحمد جمعة

11:02 ص 26/05/2026

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات ميدانية موسعة على الأسواق، لتعزيز الرقابة على تداول اللحوم ومنتجاتها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وكثفت الهيئة، خلال الساعات الماضية، حملاتها التفتيشية على محلات الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم، وعربات نقلها، في مختلف المحافظات، للتأكد من حالة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وأساليب التداول السليم.

وتضمنت أعمال المرور الميداني التحقق من سلامة الذبائح، وخلوها من أي علامات فساد ظاهري، والتأكد من وجود الأختام والمستندات المثبتة لإتمام عمليات الذبح داخل المجازر المعتمدة، فضلًا عن متابعة أساليب عرض اللحوم وحفظها بصورة صحية وآمنة، وبعيدا عن مصادر التلوث، بما يكفل الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة وجودتها.

حملات على المجازر

كما أجرت الهيئة جولات تفتيشية على عدد من المجازر المعتمدة لديها، رصدت خلالها مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، والإجراءات الصحية المتبعة أثناء عمليات الذبح والتداول، وذلك تحت الإشراف الطبي البيطري المختص، للكشف عن خلو الذبائح من المسببات المرضية والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في إطار حرص الهيئة على إحكام الرقابة على مختلف مراحل السلسلة الغذائية طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في حملاتها على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من بيئة آمنة وصحية تكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتسهم في الحد من الممارسات العشوائية التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة.

وكما وجهت الهيئة نصائح للمواطنين بضرورة شراء اللحوم من المنافذ الموثوقة، والتأكد من وجود الأختام الرسمية على الذبائح، مع الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بحفظها وتداولها.

