بدأت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، والقطار الكهربائي الخفيف LRT "قطار العاصمة" في تعديل جداول التشغيل اليومية اعتبارًا من اليوم وطوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق في عيد الأضحى

قررت الشركة تغيير وقت الانتظار بين القطارات بالخط الأخضر الثالث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون وقت الانتظار بين القطارات 5 دقائق و30 ثانية طوال أيام الإجازة، و6 دقائق و30 ثانية يوم الجمعة فقط.

وبالنسبة للقطارات القادمة من اتجاه جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، فسيكون وقت الانتظار 11 دقيقة طوال أيام الإجازة، و13 دقيقة يوم الجمعة.

وتبدأ ساعات التشغيل يوميًا طوال الإجازة من الساعة 5:15 صباحًا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الأضحى

بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، سيعمل قطار العاصمة طوال فترة الإجازة وفقًا لجدول تشغيل يوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

- زمن التقاطر: كل 20 دقيقة.

- ابتداءً من الساعة 9 مساءً، يصبح زمن التقاطر كل 30 دقيقة.

- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

- طوال اليوم: زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة.

- تبدأ أول رحلة يوميًا الساعة 6:00 صباحًا.