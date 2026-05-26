أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، مواعيد التشغيل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 الموافق وقفة عرفات، وحتى الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري.

مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي في عيد الأضحى

تكون مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي في عيد الأضحى، بتحرك أول أتوبيس من محطتي الجولف وإسكندرية الزراعي يوم وقفة عرفات ويوم الأحد 31 مايو، في تمام الساعة السادسة صباحًا.

وخلال أيام العيد "الخميس - الجمعة - السبت"، يتم تحرك أول أتوبيس من محطتي الجولف وإسكندرية الزراعي في تمام الساعة السابعة صباحًا.



ويتم تحرك آخر أتوبيس خلال كل الأيام من محطة إسكندرية الزراعي الساعة 11 مساءً، ومحطة الجولف الساعة 12 مساءً.