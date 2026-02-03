بسبب المرور المفاجئ.. إحالة 273 حالة مخالفة للنيابة في 8 محافظات

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر يناير 2026 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقى، نفذ 26 حملة تفتيش (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، والإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال شهر يناير الماضي حيث شملت الحملات فحص شكاوى المواطنين في مجالات (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية - تراخيص البناء - الإشغالات - مخالفات عامة - مخالفات مالية - مرافق - بيئية - مخالفات إدارية)، وذلك في حي مصر الجديدة وحي شرق مدينة نصر وحي الهرم، وحي الوايلي، وحي النزهة، ومركز ومدينة كفر شكر، وحي المقطم ومركز ومدينة الحسينية وحي وسط القاهرة، ومركز ومدينة بنها وحي العمرانية ومركز ومدينة قنا وحي الدقي وحي الموسكي.

وأشار التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه في ضوء فحص العديد من الشكاوى بنطاق الجمهورية، أسفر الفحص بالمرور الميداني لفرق القطاع علي بعض الوحدات المحلية تم اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بأحد العقارات وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة، وتم الانتقال للتفتيش المخطط على محافظة الإسماعيلية وتم تنفيذ قرارات إزالة من المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع بأحد العقارات وإزالة أسوار بالطوب الأبيض وأطوال مختلفة وصلت إلى ما يقرب 100 متر، كما تم التوجه لحي ثاني طنطا لمعاينة العقار محل شكوى أحد المواطنين وتبين وجود عقار مكون من أرضي و13 دورًا على مساحة 200 متر وحاصل على ترخيص 4 أدوار تم تنفيذ هدم الحوائط وتكسير أجزاء من سأقف الدور السادس والسابع والثامن علوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مباني مخالفة ومتغيرات غير قانونية، ولا بد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن جهود قطاع التفتيش خلال شهر يناير 2026 أسفرت عن إحالة 273 حالة للنيابات المختصة (النيابة العامة والنيابة الإدارية) والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي السياق ذاته، وبناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية بضبط الرقابة على منظومة مواعيد عمل المحال العامة ومتابعة منظومة إزالة الإشغالات في الشوارع المختلفة، فقد تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية على حي مصر الجديدة وتم رصد العديد من الإشغالات والعديد من المحلات التي تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة هذا الشأن، كما تم المرور الليلي على حي شرق مدينة نصر ليلًا.