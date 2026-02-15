"سلامة الغذاء": حملات رقابية مكثفة بمختلف الأسواق قبيل شهر رمضان

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وفق ما كشفه تقريرها الأسبوعي السادس لعام 2026 عن الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2026، والذي استعرض أبرز جهود التفتيش والرقابة والأنشطة الميدانية التي نفذتها قطاعات الهيئة المختلفة خلال الفترة المشار إليها.

وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 56 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 8 منشآت (6 محطات تعبئة، ومركزي تعبئة)، كما أصدرت الإدارة 2042 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 6765 رسالة غذائية بإجمالي 285 ألف طن، صادرة عن 544 شركة مصدِّرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 748 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، وخضراوات ودرنات، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 105 آلاف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 90 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 80 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 30 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بواقع 10 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن.

ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي، 56 مأمورية تحفّظ شملت المرور على 106 منشآت غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

كما تم التحفّظ على 168 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفّظ على 20 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 94 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 275 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأسماك والمخبوزات وزيوت الطعام منتهية الصلاحية.

كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 25 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الزبيب تحتوي على شوائب مع وجود تغير في خواصها الطبيعية، إضافة إلى كميات أخرى من الحلويات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم الاشتراك في لجنة اتخاذ تدابير الوجبات الغذائية (العينية) التابعة للجهات الأمنية، وذلك طوال شهر رمضان المبارك. كما تم تنفيذ 59 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين، حيث تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإنتاج وتجهيز وتعبئة المخللات، وتم ضبط كميات من المواد الخام المستخدمة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى منتجات نهائية أخرى معدة للبيع، ومواد تعبئة وتغليف تحمل علامة تجارية مستخدمة دون أي سند قانوني.

وبفحص المنشأة تبين افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطرًا على سلامة المنتجات وصحة المستهلكين.

وخلال الحملات تبين وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وعلى الفور تم توجيه أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات سلامة الغذاء واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

كما أسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر 8 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، حيث شملت المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

كما تم تنبيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 3 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، ومجلس المدينة، والطب البيطري، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر ضبط لمنتجات مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية بالتعاون مع (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 131 منشأة غذائية بمراكز (حي شرق، شبرا الخيمة، طوخ، قليوب، شبين القناطر، كفر شكر، الخصوص، القناطر الخيرية، قها)، إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهرت عليها علامات تغير في خواصها الطبيعية (دواجن، مصنعات لحوم، سناكس، صوصات متنوعة وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم استخدام أحدث الأجهزة لقياس جودة زيوت الطعام، بما يسهم في تحديد الوقت المناسب لتغيير الزيت المستعمل لضمان سلامة الغذاء، وأسفر ذلك عن إعدام كميات من زيوت الطعام المستخدمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط والتحفّظ على كميات من اللحوم التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير 8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الإطار، تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهلكين، مع التأكيد على ضرورة التسجيل لدى الهيئة ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المنظمة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 7 منشآت غذائية بنطاق مركزي العاشر من رمضان وبلبيس، وأسفرت عن الإعدام والتحفّظ على كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 4 محاضر تحفّظ ومحضر تبديد شحنة صادر.

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

