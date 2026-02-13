إعلان

الجيزة: ضبط 2767 قضية تموينية بإجمالي 160 طن مضبوطات خلال حملات للتموين

كتب : محمد أبو بكر

01:01 م 13/02/2026

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق بشكل دوري.

واطّلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد عدلي الجمال الخاص بنتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة والتي نُفذت بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار الشهر الماضي .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط ٢٧٦٧ قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت ١٦٠ طن سلع ومواد غذائية.

كما شملت المضبوطات ١٦٢٦ قضايا في مجال المحال العامة لإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت المضبوطات ٧٤ قضية في مجال الغش التجاري والتدليس شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل، ومواد غذائية متنوعة).

وفي قطاع المخابز تم ضبط ١٠٥٩ قضية للاستيلاء على دقيق بلدي مدعوم ، وإنتاج خبز أقل من المواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات ٣٠ طنًا.

كما تمكنت الجهود من ضبط ٨ قضايا في مجال البدالين التموينيين لتجميع والاستيلاء على سكر وزيت طعام تمويني مدعوم من قبل الدولة، بإجمالي ١٢ طن و ٢٦٩٥ لترًا.

وأكد المهندس عادل النجار أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع التموينية والبترولية المدعومة مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع الأحياء والمراكز لضبط الأسواق وردع المخالفين بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين.

