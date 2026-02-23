إعلان

الجيزة: ضبط 42 طن مصنعات لحوم وأحشاء ورؤوس حيوانية ودواجن فاسدة

كتب : محمد أبو بكر

01:09 م 23/02/2026
اطّلع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مباحث التموين والأحياء والتي نُفذت على مدار ثلاثة أسابيع وأسفرت عن ضبط 42 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والأحشاء الحيوانية والرؤوس الحيوانية وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى كميات من اللحوم التي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون.

وبحسب بيان، أكد محافظ الجيزة ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحرير 40 محضرًا والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

دواجن فاسدة الجيزة سلع غذائية الحملات التفتيشية

