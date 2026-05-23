واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، وتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 5,840,800 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل فرق التحصين الميدانية تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات.

تحصين أكثر من 5.8 مليون رأس ماشية

وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن 3,135,575 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 2,705,225 رأسًا، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.

وأكد "الأقنص"، أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية، والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية، ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم: 19561.