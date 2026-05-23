قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة للمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، في إطار جهود تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق.

أهمية محور عمرو بن العاص بالجيزة

أوضح رئيس الوزراء، أنه تم تفقد محور عمرو بن العاص، مشيرًا إلى أنه يُعد أحد المحاور المرورية التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن حزمة من المشروعات الجارية داخل المحافظة.

وأضاف "مدبولي"، أن محافظة الجيزة شهدت خلال السنوات الماضية نموًا عمرانيًا عشوائيًا وغير مخطط، ما جعل عملية فتح وتوسعة الطرق تمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إلا أنه تم التعامل مع هذا التحدي من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تكلفت مليارات الجنيهات، وتهدف إلى إعادة تنظيم الحركة المرورية داخل المحافظة، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من التكدسات المرورية في المناطق الحيوية.