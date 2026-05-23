محافظ الجيزة: منع شوادر الماشية بالشوارع والذبح خارج المجازر

كتب : محمد أبو بكر

11:25 ص 23/05/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

أصدر أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قرارًا بتنظيم ضوابط إقامة شوادر عرض وبيع الماشية الحية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والحفاظ على الانضباط بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ الجيزة، أن القرار يستهدف الحد من العشوائية، ومنع إقامة الشوادر في المواقع غير المخصصة لها، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة، ومنع المخلفات الناتجة عن أنشطة البيع والذبح خارج المجازر الحكومية.

وأوضح أن الضوابط تضمنت إقامة الشوادر داخل قطع أراضٍ فضاء مسوّرة وبمساحات مناسبة، مع حظر إقامتها بالشوارع الرئيسية أو الميادين أو الحدائق العامة، وعدم إشغال الأرصفة أو الطرق العامة.

كما نص القرار على منع أعمال الذبح داخل الشوادر طوال أيام عيد الأضحى، إلى جانب حظر استخدام الزينات الكهربائية أو الإضاءة الليلية، ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة بمحيط الشوادر والطرق المؤدية إليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بيئية أو صحية.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالمرور الدوري على شوادر بيع الماشية، للتأكد من سلامة الأغنام والماشية المعروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي حالات مرضية، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما كلّف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بإقامة شوادر بيع الماشية على الأرصفة أو الطرق العامة، للحفاظ على السيولة المرورية والانضباط العام خلال فترة العيد.

