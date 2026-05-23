سبح في منطقة غير آمنة.. غرق طالب في أحد شواطئ العجمي بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:03 م 23/05/2026

الطفل فارس عمرو

لقي طالب مصرعه غرقًا في أحد الشواطئ بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، إثر نزوله البحر رفقة أصدقائه للسباحة في منطقة غير مؤمنة بفرق إنقاذ.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بغرق طفل داخل مياه أحد شواطئ العجمي، وانتقلت قوات الإنقاذ والشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين وفاة تلميذ يدعى فارس عمرو، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي، حيث جذبته التيارات المائية لعمق البحر أثناء السباحة في منطقة غير مؤمّنة.

سباحة في منطقة غير مجهزة

كشفت التحريات أن الطالب وبعض أصدقائه توجهوا للشاطئ للسباحة عقب انتهاء الامتحانات، واختاروا مكانًا غير مجهز بفرق إنقاذ.

وأدت قوة التيارات المائية إلى تعذر إنقاذه عقب دخوله لعمق المياه، من منطقة غير مجهزة، مما أسفر عن وفاته.

إجراءات المعاينة والتحقيق

تحرر عن ذلك محضرًا بالواقعة للعرض على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق العجمي شواطئ الإسكندرية حوادث

