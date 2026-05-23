نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لمحور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة.

محور عمرو بن العاص بالجيزة

يستهدف محور عمرو بن العاص، إحداث المزيد من السيولة في الحركة المرورية بمناطق المحافظة، حيث يمر بأحياء الطالبية، والهرم، بولاق الدكرور.

وقال هاني يونس، إن محيط المحور يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، سعيًا لتعظيم الاستفادة مما يتم تنفيذه من أعمال.

وأضاف: المحور ده حاجة خيال، هيوفر جهد ووفت وفلوس للمواطنين، وخلاص أصبح جاهز للتشغيل.

معلومات عن محور عمرو بن العاص

يصل طول المحور إلى 4,5 كم بعرض 12 حارة مرورية، وشمل إنشاء كوبري علوي بعرض 21,5 متر "3 حارات مرورية بكل اتجاه"، وتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائري الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب.

بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، وهو ما سيسهم في تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.