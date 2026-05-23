اتصالات مصرية مع السعودية وإيران لبحث خفض التصعيد

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالات مع كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، لبحث مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وجاء الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي يوم السبت 23 مايو في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والمستجدات المتسارعة في المنطقة.

وشهدت المباحثات تبادل الرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات المتلاحقة، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد، حيث شدد الوزيران على أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر أي تصعيد غير محسوب قد يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية، مشيرين إلى أن تغليب الحوار والاعتماد على مسار التفاوض يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الملفات العالقة وضمان أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وفي سياق متصل، أجرى بدر عبد العاطي مساء الجمعة 22 مايو اتصالاً مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في إطار متابعة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره المصري على آخر تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة أطراف معنية، والجهود المبذولة للوصول إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين.

من جانبه، شدد عبد العاطي على أهمية استمرار المسار الدبلوماسي، مؤكداً ضرورة تحقيق تقدم يسهم في خفض التوتر والتصعيد في المنطقة ويجنب الإقليم مخاطر اتساع دائرة الصراع وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي.