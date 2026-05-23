قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة بولاق الدكرور كانت تفتقر للمدارس في ظل الكثافات السكانية الكبيرة، إلا أن الدولة اقتحمت هذه المشكلة وعملت على حلها سريعًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم نقل قطعة أرض من إصلاح زراعي إلى هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مجمع يضم أكثر من 16 مدرسة.

وتابع: "المنطقة كانت تفتقر للمدارس وكان عدد الطلاب في الفصول يتجاوز الـ100 طالب في الفصل لكن اليوم عدد الطلاب في الفصل ما بين 40 و42 طالبا".

وأكد أن المجمع المكون من 16 مدرسة كلف الدولة نحو 750 مليون جنيه، مشددًا على أن الأهم هو تقديم الخدمات للأهالي والارتقاء بجودة التعليم.

وتابع: "تعلم البرمجة هو لغة العصر.. والولاد عندهم حماس شديد، والعام المقبل سيدرسون الثقافة المالية والتعامل في البورصة.