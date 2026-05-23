نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة فيديو يوثق آخر مستجدات الأعمال في تنفيذ مشروع "شلتر" إيواء الكلاب الضالة بمنطقة التبين، والذي يأتي في إطار جهود المحافظة لتنظيم هذا الملف بشكل حضاري وإنساني.

محافظ القاهرة: خطوة مهمة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العمل جارٍ للانتهاء من إنشاء الشلتر في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المشروع يُعابر خطوة مهمة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بما يحقق التوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان.

وأوضح "المحافظ" أن الشلتر سيتم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، ليكون مخصصًا لإيواء الكلاب الضالة وإدارتها بأسلوب علمي منظم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المأوى يستهدف ضمان سلامة المواطنين في المقام الأول، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن البيئي، لافتًا إلى أن إدارته ستتم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر، إلى أنه سيتم أيضًا التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الرفق بالحيوان، للمشاركة في إدارة المأوى وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة للكلاب داخل الشلتر.

