اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم" الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث مستجدات خطة العمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تم بحث آليات تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات، والذي يشهد نموًا متسارعًا عالميًا، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي، واستنادًا إلى مشروعات البنية التحتية التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال السنوات الماضية، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

الكهرباء تدعم توطين صناعة مراكز البيانات

أوضح الدكتور محمود عصمت، آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات حوسبة عالية لاستيعاب الحجم الهائل من البيانات التي تنتجها وتحتاجها تلك التطبيقات، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون في هذا المجال، ومستعدة لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من جهود لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم إنجازه على صعيد تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات وبرامج التدريب المتخصصة، وهو ما جعل الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأكد الوزير أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، مؤكدًا العمل على جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.