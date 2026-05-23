كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، صدور الضوابط الجديدة المنظمة لموسم العمرة 2026-2027، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لانطلاق الموسم عقب انتهاء موسم الحج الحالي.

وقال "عابد"، في تصريحات خاصة لمصراوي من مكة المكرمة، إن الضوابط الجديدة تتضمن تنظيم مواعيد إصدار التأشيرات ودخول ومغادرة المعتمرين، إلى جانب عدد من الاشتراطات الخاصة بالسكن والتنقل والخدمات المقدمة للمعتمرين.

ضوابط العمرة الجديدة

أشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت مواعيد منظمة للموسم، من بينها مواعيد إصدار التأشيرات واستقبال المعتمرين ومغادرتهم، بما يضمن تنظيم حركة المعتمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بأداء المناسك.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الضوابط الجديدة شددت على ضرورة الالتزام بالحجز من خلال الشركات المعتمدة والتسجيل عبر المنصات الرسمية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والتنظيمية المقررة من الجانب السعودي.

وأكد أن شركات السياحة المصرية بدأت بالفعل الاستعداد للموسم الجديد والتعاقد على برامج السكن والخدمات، في ظل توقعات بزيادة الإقبال على رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة.