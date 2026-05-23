حذرت من الذبح في الشوارع.. "الزراعة": المجازر تعمل مجاناً في عيد الأضحى

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:30 ص 23/05/2026

ذبح الاضحية

أعلنت وزارة الزراعة عن خطتها الاستعدادية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية أمام المواطنين بالمجان، مع تشديد الرقابة لمنع الذبح في الشوارع حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، صرح الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن الوزارة قررت فتح نحو 466 مجزراً حكومياً لتقديم خدمات الذبح مجاناً للجمهور، مع توفير إشراف طبي بيطري كامل للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض والعيوب.

وأوضح "جاد"، أن هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى ترغيب المواطنين في استخدام الأماكن المخصصة للحد من التلوث البيئي وضمان جودة اللحوم، محذراً في الوقت ذاته من أن الذبح في الشوارع أو إعاقة الطرق العامة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية.

وحول أسعار اللحوم في منافذ الوزارة، أشار المتحدث إلى أن وزارة الزراعة طرحت نحو 16 ألف رأس من الأضاحي (عجول وجاموس وأغنام) تم حجزها بالكامل، أما فيما يخص اللحوم المتاحة في المنافذ، فأكد أنها "لحوم بلدية" وتتراوح أسعارها ما بين 280 جنيهاً إلى 370 جنيهاً للكيلو حسب القطعية والسن، بمتوسط سعر يبلغ 320 جنيهاً، وهو ما يقل عن أسعار السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف أن هذه المنافذ متوفرة في جميع مديريات الزراعة بمختلف المحافظات، لضمان وصول السلع واللحوم بأسعار مناسبة وبجودة تخضع لرقابة وحوكمة حكومية دقيقة.

