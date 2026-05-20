استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الدولة المصرية تؤكد أولوية دعم المرأة

رحبت المستشارة أمل عمار بالسفير السنغافوري، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، مشيرة إلى جهود وبرامج المجلس القومي للمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

سنغافورة تشيد بجهود مصر في دعم المرأة

أعرب السفير دومينيك جوه من جانبه، عن سعادته بزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بجهود مصر في دعم وتمكين المرأة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المجلس في مجالات قضايا المرأة والتنمية المجتمعية.

