إعلان

"القومي للمرأة" يهنئ هبة السويدي لتكريمها من منظمة الصحة العالمية

كتب : نور العمروسي

10:01 م 20/05/2026

تكريم هبة السويدي يعكس مكانة المرأة المصرية عالميً

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بالتهنئة إلى الدكتورة هبة السويدي، بمناسبة تكريمها من منظمة الصحة العالمية ومنحها جائزة المدير العام، تقديرًا لمسيرتها الإنسانية وجهودها البارزة في دعم ورعاية مرضى الحروق

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التكريم الدولي يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة المصرية، وقدرتها على تحقيق إنجازات ملهمة في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الإنساني والطبي، مشيدةً بما تقدمه الدكتورة هبة السويدي من نموذج مشرف للعطاء والعمل المجتمعي

وأضافت رئيسة المجلس أن النجاحات المتواصلة التي تحققها المرأة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي تؤكد دورها المحوري كشريك أساسي في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن جهود الدكتورة هبة السويدي المخلصة في رعاية مرضى الحروق تمثل رسالة إنسانية ملهمة تستحق كل التقدير والفخر

38109b2b-0c7a-404a-9c7e-64b674f08669

اقرأ أيضًا:

مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة هبة السويدي منظمة الصحة العالمية أمل عمار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
شئون عربية و دولية

قطر تدين تنكيل إسرائيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي
بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة
رياضة محلية

بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة
"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
زووم

"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026