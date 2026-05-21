وزارة السياحة تنظم ندوة توعوية للحجاج بمكة -(صور)

كتب : محمد أبو بكر

02:40 م 21/05/2026 تعديل في 02:51 م
    ندوة توعوية لحجاج السياحة بمكة (2)
    ندوة توعوية لحجاج السياحة بمكة (3)
    ندوة توعوية لحجاج السياحة بمكة (1)

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في بعثة الحج السياحي المصري، ندوة دينية وتوعوية لحجاج السياحة المصريين بمكة المكرمة، في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي الديني والتنظيمي لدى الحجاج خلال موسم الحج الحالي.

حاضر في الندوة الشيخ رأفت عبدالعاطي من وزارة الأوقاف المصرية، حيث تناول شرح مناسك الحج وآداب أداء الشعائر، إلى جانب توضيح عدد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، والرد على استفسارات الحجاج المختلفة.

وأكد الإمام خلال الندوة أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة داخل المشاعر المقدسة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج وتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

"رفع الوعي الديني والتنظيمي"

تأتي هذه الندوات ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتنظيم برامج توعوية ودينية لحجاج السياحة المصريين بمقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تعزيز الجوانب الدينية والروحية لديهم، وتوعيتهم بالإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم الحج.

"تواجد مستمر لخدمة الحجاج"

أكدت بعثة الحج السياحي استمرار تنظيم اللقاءات التوعوية والدينية طوال فترة الموسم، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، لضمان تقديم الدعم والإرشاد الكامل للحجاج المصريين خلال رحلتهم بالأراضي المقدسة.

حجاج مصر الحج السياحي وزارة السياحة مكة المكرمة

