أئمة وواعظات الأوقاف يواصلون توعية الحجاج بالمناسك

واصلت وزارة الأوقاف جهودها الدعوية والتوعوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من أبناء البعثة المصرية، من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية التي يقدمها الأئمة والواعظات؛ لشرح مناسك الحج والعمرة، والإجابة عن استفسارات الحجاج، بما يسهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح.

وعقد الشيخ أحمد عبد المالك أحمد، والشيخ رأفت عبد العاطي حسن أحمد، محاضرة بعنوان: «شرح مناسك الحج والعمرة»، تناولت شرحًا تفصيليًّا للمناسك، مع الرد على أسئلة عدد من الحجاج، إلى جانب تقديم بعض الأناشيد الدينية التي أضفت أجواءً روحانية وإيمانية بين الحضور.

كما نُظمت ندوات توعوية لحجاج وزارة التضامن بفندق إعمار إيليت - المدينة، قدَّمتها الواعظة منال علي محمد محمود، تناولت خلالها شرح مناسك الحج والعمرة، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الشعائر، في إطار الحرص على رفع الوعي الديني لدى الحجاج.

وشهد فندق المختارة العالمي لقاءً دعويًّا قدَّمه الشيخ محمد شحاتة - المشرف الديني لحجاج وزارة الداخلية، تناول شرح مناسك الحج والعمرة، والإجابة عن استفسارات الحجاج المتعلقة بأداء الشعائر.

كما عقدت الواعظة إيمان محمد البنا درسًا خاصًّا للسيدات بفندق المختارة العالمي، تناول فقه مناسك الحج والعمرة، مع الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأحكام النساء في الحج والعمرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وحرصها على توفير الدعم الديني والإرشادي للحجاج المصريين طوال فترة أداء المناسك.

