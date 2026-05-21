التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزير الاستثمار اليوم

قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، عرضا شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ إذ أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وأكد "فريد" أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نتائج جولة المشاورات المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في سياق تعزيز الشراكات الدولية، نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عُقدت مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين، مؤكدًا تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.

ولفت محمد فريد، إلى نتائج ومخرجات المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات؛ بما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.

رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية

أشار "الوزير" في إطار تشجيع الاستثمار المباشر، إلى تفاصيل لقائه بمسؤولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية، لافتًا إلى الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات؛ بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.

التعاون مع "أفريكسيم بنك" لتعزيز التجارة القارية

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء أيضًا، سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إذ تستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير بالاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة، بجانب بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين

تطرق الدكتور محمد فريد، على الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، إلى ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين، مستعرضا إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، والذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (الذراع التدريبية للوزارة) بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ كآلية تكاملية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.

