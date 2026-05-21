نتائج كونامي السنوية تعيد تسليط الضوء على تقييم السهم وتوقعات النمو

لفتت مجموعة كونامي، المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو والترفيه الرقمي وأنظمة الألعاب والرياضة الإلكترونية، اهتمام المستثمرين بعد إعلان نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2026، إلى جانب اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تغييرات في هيكل الإدارة وتعيين مديرين ممثلين جدد، وهو ما أعاد فتح النقاش حول أداء الشركة وتوقعات نموها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أورده موقع "سيمبلي وول ستريت" المتخصص في تحليل الأسهم وتقييم الشركات عالميًا، فإن نتائج كونامي جاءت في سياق أداء متباين للسهم، حيث تراجع بنسبة 1% في يوم الإعلان و4.9% خلال الشهر الماضي، رغم تحقيقه مكاسب بلغت 6.2% خلال 90 يومًا و8.1% خلال عام واحد، مع أداء قوي على مدى السنوات الثلاث والخمس الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن السهم يتم تداوله حاليًا عند مستوى تقييم مرتفع، إذ يبلغ مضاعف الربحية نحو 27.4 مرة، وهو أعلى من متوسط قطاع الترفيه في اليابان البالغ 17.1 مرة، وكذلك أعلى من متوسط الشركات المنافسة عند 23.2 مرة، ما يعكس تسعيرًا مرتفعًا مقارنة بالأرباح الحالية.

توقعات باستمرار نمو الأرباح في قطاع الترفيه الرقمي والألعاب

ورغم هذا التقييم المرتفع، أوضح التحليل أن السوق قد يكون مدفوعًا بتوقعات استمرار نمو الأرباح في قطاع الترفيه الرقمي والألعاب، مدعومًا بقوة العلامات التجارية التي تمتلكها كونامي، بينما تشير بعض نماذج التقييم القائمة على التدفقات النقدية المستقبلية إلى أن السهم قد يكون أعلى من قيمته العادلة المقدرة.

ويعكس هذا الوضع حالة من التباين في قراءة المستثمرين للسهم، بين من يرى أن السوق بدأ بالفعل في تسعير مرحلة نمو جديدة، ومن يرى أن التقييم الحالي يتجاوز الأسس المالية التقليدية في ظل إشارات متباينة بين الأداء الفعلي والتوقعات المستقبلية.