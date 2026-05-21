حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين أو وقف صرف الدعم التمويني، في إطار جهودها المستمرة لتنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

"حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين"

تشمل الحالات التي قد ينتج عنها وقف البطاقة التموينية عدم حذف المتوفين من البطاقة، أو تسجيل أفراد دون وجود صلة قرابة حقيقية، إلى جانب سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين المختص.

كما تتضمن الأسباب أيضًا عدم استخدام البطاقة في صرف السلع التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية، وهو ما قد يؤدي إلى وقف صرف الدعم التمويني مؤقتًا أو حذف البطاقة من المنظومة.

"التموين تتيح تحديث البيانات إلكترونيًا"

في السياق ذاته، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان دقة البيانات المسجلة داخل قواعد البيانات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يعد من الخطوات المهمة لاستمرار صرف الدعم التمويني، كما يسهم في تنقية البطاقات التموينية وإتاحة الفرصة أمام إضافة مستحقين جدد إلى منظومة الدعم.

"الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين"

حددت الوزارة عددًا من المستندات المطلوبة لإتمام عملية تحديث البيانات، وتشمل بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال كهرباء حديث، ووثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.

كما تشمل المستندات المطلوبة بيانات المقيدين على البطاقة من غير الزوجة والأبناء، ورقم كارت الخدمات المتكاملة حال وجود شخص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بيانات السيارة الخاصة والمؤهل الدراسي لرب الأسرة.

"شروط وضوابط تحديث البيانات"

شددت وزارة التموين، على ضرورة إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية والرقم القومي، مع استكمال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق، مؤكدة أن جميع البيانات تخضع لإجراءات الحوكمة والأمان الإلكتروني لضمان حماية معلومات المواطنين.