عُقد اليوم الأربعاء اجتماعًا بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية، في إطار تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية - مصر.

جاء الاجتماع بهدف التوافق على الآليات المناسبة لتنفيذ عمليات تداول السكر من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.

الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية

تم خلال الاجتماع، وفقًا لبيان رسمي، استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة التداول، إذ تم الاتفاق على الآلية المقترحة لتنفيذ تداولات السكر عبر منصة البورصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير.

واضاف "البيان" أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد عدد من ورش العمل الفنية والتدريبية بمقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات السكر، وذلك للتدريب على نظام التداول الإلكتروني وآليات تسجيل العضوية والإجراءات التنفيذية المنظمة للتداول، تمهيدًا للانطلاق الفعلي لجلسات التداول.

وأكد الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن منظومة التداول تتميز بسهولة الاستخدام وإتاحة تنفيذ العمليات إلكترونيًا من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في الاجتماع بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع.

ويذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من: الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر.

