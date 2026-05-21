أطلقت أكاديمية الفنون جدول فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة "شارع الفن" بشارع الشريفين في قلب وسط القاهرة، وذلك خلال الفترة من اليوم الخميس 21 مايو وحتى السبت 23 مايو، في إطار توجه الأكاديمية إلى نقل الفنون من القاعات المغلقة إلى الفضاءات العامة وإتاحتها للجمهور بمختلف فئاته.

وتُقام الفعاليات من الساعة السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، ضمن برنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين العروض التراثية والفنون المعاصرة، بهدف تعزيز التفاعل المباشر بين الجمهور والفن في الشارع المصري.

ويشمل البرنامج عددًا من العروض المميزة، من بينها عرض "صندوق الدنيا" التراثي، وورشة فنية يقدمها الدكتور عادل ناجي، إلى جانب فقرة شعرية بمشاركة المعهد العالي لفنون الطفل، بالإضافة إلى عرض الأراجوز بالتعاون مع بيت السحيمي، بما يعكس الهوية التراثية المصرية.

كما تتضمن الفعاليات عروضًا من المعهد العالي للفنون الشعبية، تشمل الرقص الفلاحي والتنورة، إلى جانب فقرات موسيقية متنوعة مثل عرض «ميوزيكال نابوليتان» للدكتور أسامة علي، وفقرة غناء شرقي للفنانة ليديا فاروق، إضافة إلى فقرات أوبرالية وعزف موسيقي يشارك فيها عدد من الفنانين.

وتستمر الأنشطة التشكيلية المصاحبة طوال أيام الأسبوع، وتشمل مجالات الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي والجرافيك والحفر والطباعة، وذلك بالتعاون مع نقابة التشكيليين، بما يثري التجربة البصرية داخل الفعاليات.

كما أتاحت اللجنة المنظمة للجمهور فرصة المشاركة وإبداء الرأي من خلال رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) الموجودة على الملصقات الدعائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع المبادرة وتطوير محتواها بشكل مستمر.