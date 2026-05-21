أعلنت وزارة السياحة والآثار، وصول آخر أفواج الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية، ضمن خطة تسيير رحلات الحج للموسم الحالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم إلى مقار إقامتهم بالمملكة العربية السعودية.

"5700 حاج وصلوا عبر المنفذ البري"

قالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن إجمالي حجاج السياحة الذين تم نقلهم عبر المنفذ البري بلغ 5700 حاج، انطلاقًا من ميناء نويبع البحري المصري مرورًا بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار وحتى منطقة النوارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت أن اكتمال وصول جميع الأفواج وفقًا للجدول الزمني المعتمد يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية التي وضعتها الوزارة لموسم الحج الحالي.

"لجان ميدانية على مدار الرحلة"

أوضحت أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، دفعت بلجان ميدانية في مختلف نقاط مسار رحلة الحج البري، لاستقبال الحجاج فور وصولهم وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

وأكدت أن خطة الوزارة اعتمدت على تحقيق الانسيابية الكاملة في حركة الوصول، وضمان تقديم الخدمات للحجاج وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

"متابعة الحجاج مستمرة حتى العودة"

أشارت سامية سامي، إلى أن متابعة الوزارة للحجاج لا تتوقف عند مرحلة الوصول إلى الأراضي المقدسة، بل تمتد طوال فترة أداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضافت أن لجان الوزارة ترفع تقارير دورية على مدار الساعة بشأن أوضاع الحجاج والخدمات المقدمة لهم، مع التدخل الفوري لحل أي ملاحظات أو تذليل العقبات بالتنسيق المباشر مع السلطات السعودية وشركات السياحة المنظمة.

"GPS لرصد الحافلات لحظيًا"

كشفت مساعد الوزير أن غرفة عمليات متابعة رحلات الحج البري رصدت مسارات جميع الحافلات الناقلة للحجاج بدقة منذ انطلاق أول رحلة وحتى الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال منظومة تحديد المواقع GPS المثبتة على الحافلات.

وأكدت أن هذه المنظومة ساهمت في تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لحجاج السياحة المصريين، على أن تستمر في متابعة رحلات العودة عقب انتهاء المناسك وحتى وصول آخر فوج إلى مصر.

"تنسيق مصري أردني سعودي"

أوضحت الوزارة أن منظومة الحج البري لهذا الموسم اعتمدت على خطة تنظيمية متكاملة تضمنت التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية بالمنافذ المختلفة، إلى جانب التعاون مع شركة الجسر العربي للملاحة والسلطات المختصة في الأردن والسعودية.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال اللجان الميدانية حتى انتظام عودة آخر أفواج الحجاج إلى أرض الوطن، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال جميع مراحل الرحلة.