أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن برامج الحج السياحي تختلف من حيث مستوى الخدمات والتجهيزات، مشيرًا إلى أن المقارنة بين برامج الحج الاقتصادي والخمس نجوم يجب أن تتم وفق طبيعة كل برنامج والخدمات المقدمة داخله.

"اختلاف الفئات والخدمات داخل برامج الحج"

أوضح "إبراهيم"، في تصريحات صحفية على هامش استعدادات موسم الحج السياحي 2026 من مكة المكرمة، أن برامج الحج السياحي تتنوع إلى عدة مستويات، سواء داخل الحج الاقتصادي أو برامج الخمس نجوم، لافتًا إلى أن هناك فئات متعددة ضمن برامج الخمس نجوم تشمل البرامج العادية وVIP وTop VIP، وتختلف فيما بينها من حيث مستوى الإقامة والخدمات والإعاشة.

وأشار إلى أن اختلاف أسعار البرامج يرتبط بطبيعة الخدمات المقدمة للحجاج، سواء فيما يتعلق بمستوى السكن أو جودة البوفيهات وأنواع الطعام والخدمات الإضافية المقدمة داخل الفنادق والمخيمات.

"لا يمكن مقارنة برنامج اقتصادي بآخر فاخر"

أضاف رئيس لجنة السياحة الدينية أن البعض يتداول صورًا أو معلومات دون إدراك لطبيعة الفئات المختلفة داخل برامج الحج، مؤكدًا أن الحاج الذي يسدد تكلفة مرتفعة لبرنامج فاخر يحصل بطبيعة الحال على مستوى مختلف من الخدمات مقارنة بالبرامج الاقتصادية.

وأوضح أن الفروق تشمل مستوى الغرف والخدمات وعدد الأفراد داخل الغرفة والتجهيزات المختلفة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم استخدام صور تخص فئة معينة للحكم على بقية البرامج.

"النظام السعودي الجديد حقق نجاحًا كبيرًا"

أشار إلى أن منظومة الخدمة الجديدة التي تطبقها المملكة العربية السعودية خلال الموسم الحالي حققت نجاحًا ملحوظًا، موضحًا أن النظام الحالي يعتمد على مراكز خدمة موحدة بدلًا من النظام التقليدي الخاص بالمطوفين.

وأكد أن النظام الجديد ساهم في تحسين مستوى التنظيم وتقليل التدخلات العشوائية، بما انعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

التحقق من المعلومات قبل نشرها

شدد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة على أهمية التأكد من المعلومات المتعلقة بالحج قبل نشرها، مؤكدًا أن تداول معلومات غير دقيقة أو مقارنة برامج مختلفة دون توضيح حقيقتها قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين الحجاج.

وأوضح أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة تواصلان متابعة أوضاع الحجاج والخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر، لضمان تقديم موسم حج منظم وآمن يليق بالحجاج المصريين.