كشفت وزارة السياحة والآثار عن تطبيق منظومة إلكترونية حديثة داخل مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، لأول مرة خلال موسم الحج الحالي، بهدف تنظيم حركة الحجاج ومنع التكدسات داخل المخيمات.

وتعتمد المنظومة الجديدة على كاميرات مزودة بحساسات لرصد أعداد الحجاج داخل كل مخيم بشكل لحظي، مع إصدار تنبيهات فورية حال تجاوز الطاقة الاستيعابية المحددة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجاج وتحقيق أعلى مستويات التنظيم داخل المشاعر المقدسة.

كما تتضمن المنظومة تقنيات لقراءة الباركود الخاص ببطاقة “النسك”، بما يسمح بدخول الحجاج إلى المخيمات المخصصة لهم فقط، مع منع أي حالات دخول خاطئة قد تؤثر على التنظيم داخل المخيمات.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الحج السياحي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج هذا الموسم.