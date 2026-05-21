إعلان

كاميرات ذكية وباركود.. كيف تنظم وزارة السياحة حركة الحجاج داخل مخيمات منى؟

كتب : محمد أبو بكر

05:00 ص 21/05/2026

مناسك الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة السياحة والآثار عن تطبيق منظومة إلكترونية حديثة داخل مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، لأول مرة خلال موسم الحج الحالي، بهدف تنظيم حركة الحجاج ومنع التكدسات داخل المخيمات.

وتعتمد المنظومة الجديدة على كاميرات مزودة بحساسات لرصد أعداد الحجاج داخل كل مخيم بشكل لحظي، مع إصدار تنبيهات فورية حال تجاوز الطاقة الاستيعابية المحددة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجاج وتحقيق أعلى مستويات التنظيم داخل المشاعر المقدسة.

كما تتضمن المنظومة تقنيات لقراءة الباركود الخاص ببطاقة “النسك”، بما يسمح بدخول الحجاج إلى المخيمات المخصصة لهم فقط، مع منع أي حالات دخول خاطئة قد تؤثر على التنظيم داخل المخيمات.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة الحج السياحي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج هذا الموسم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج 2026 وزارة السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حارس الزمالك يرد على شائعات المراهنات: "عيلتي شبعانة"
رياضة محلية

حارس الزمالك يرد على شائعات المراهنات: "عيلتي شبعانة"
ماذا يحدث لجسمك عند إضافة بذور الشيا إلى الإفطار؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند إضافة بذور الشيا إلى الإفطار؟

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
كاميرات ذكية وباركود.. كيف تنظم وزارة السياحة حركة الحجاج داخل مخيمات منى؟
أخبار مصر

كاميرات ذكية وباركود.. كيف تنظم وزارة السياحة حركة الحجاج داخل مخيمات منى؟
مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)
رياضة محلية

مصطفي محمد يحتفل مع لاعبي الزمالك في ستاد القاهرة (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان