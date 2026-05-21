أطلقت بعثة الحج السياحي، آلية إلكترونية جديدة، لأول مرة خلال موسم الحج الحالي 1447هـ، تتيح لشركات السياحة المنظمة للحج توزيع وتسكين حجاجها داخل مخيمات منى وعرفات “أون لاين” قبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة، في خطوة تستهدف إنهاء العشوائية والتكدس داخل المشاعر المقدسة.

"توزيع الحجاج إلكترونيًا قبل استلام المخيمات"

أتاحت الآلية الجديدة لشركات السياحة، بحسب بيان غرفة شركات السياحة، الخميس، الاطلاع بشكل دقيق ومباشر على أماكن إقامة الحجاج داخل مخيمات المشاعر المقدسة، مع تحديد رقم المخيم ورقم “السوفا بيد” المخصص لكل حاج، وذلك قبل سفر الحجاج إلى السعودية.

كما ساهم النظام الجديد في تمكين الشركات من استلام مخيماتها داخل المشاعر المقدسة بسهولة قبل موسم الحج بنحو أسبوع، لأول مرة في تاريخ الحج السياحي.

"التطوير بالتعاون بين الوزارة والغرفة"

جاء تطبيق الآلية الجديدة في إطار خطة التطوير والميكنة التي تنفذها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ضمن جهود التحول الرقمي وربط بيانات برامج الحج عبر بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وتم تنفيذ النظام بالتنسيق الكامل مع شركة الراجحي لخدمات الحج، المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية.

"جولة ميدانية للتأكد من نجاح المنظومة"

في إطار متابعة تطبيق النظام الجديد، أجرت قيادات بعثة الحج السياحي جولة ميدانية داخل مخيمات منى وعرفات برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات، للتأكد من نجاح الآلية الجديدة على أرض الواقع قبل وصول الحجاج.

وأكدت سامية سامي، أن النظام يمثل نقلة تنظيمية وتقنية جديدة بالحج السياحي، تسهم في التخفيف على الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

"مكان محدد لكل حاج وإنهاء العشوائية"

من جانبه، قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الآلية الجديدة تضمن وجود مكان محدد لكل حاج داخل المخيمات، بما ينهي حالات التكدس والعشوائية والتدافع التي كانت تحدث فور وصول الحجاج.

وأوضح أن النظام الجديد يمنع التزاحم على “السوفا بيد” والأماكن داخل المخيمات، ويساعد الحجاج على أداء المناسك في هدوء وسكينة وفق نظام واضح ومنظم.

وأضاف أن لجنة السياحة الدينية أخطرت الشركات مسبقًا بأماكن مخيماتها وأرقام المقاعد المخصصة لكل شركة، لتبدأ الشركات بالفعل في توزيع الحجاج إلكترونيًا وفق برامجها المختلفة.

"متابعة مستمرة وتنسيق مع شركات الضيافة"

أشار أحمد إبراهيم، إلى أن لجنة السياحة الدينية تابعت يوميًا تنفيذ الآلية الجديدة بالتنسيق مع الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة، مؤكدًا أن النظام الجديد ساهم بشكل كبير في تسهيل تجهيز المخيمات والاستعداد لاستلامها دون معوقات.

وأكدت بعثة الحج السياحي، عقب الجولة الميدانية، نجاح النظام الجديد وسهولة تعامل الشركات معه، مع توجيه الشكر لشركة الراجحي وفرق العمل المشاركة في تنفيذ الآلية الجديدة وإنجاح موسم الحج السياحي الحالي.