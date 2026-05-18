كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات أعمال تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن هذه المدينة بمثابة أحد أكبر مشروعات إدارة ومعالجة المخلفات في مصر، وتستهدف دعم جهود الدولة في تحسين جودة البيئة والتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها.

وأضاف المصدر، أن نسب تنفيذ المشروع تجاوزت 65% بشكل عام، كما تقترب أعمال البنية التحتية من 85%.

وشدد المصدر، على أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، والمدن الجديدة خلال الـ30 سنة المقبلة.



مدينة متكاملة للمخلفات على مساحة 1227 فدانًا

تُقام المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة إجمالية تبلغ 1227.84 فدانًا، تشمل المرافق والبنية التحتية والأسوار.

وتقع المدينة بالقرب من المنطقة الصناعية الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، على بُعد 7 كيلومترات قبل مدينة الإسماعيلية، و12 كيلومترًا بعد مدينة بدر.

ومن المقرر أن تستقبل المدينة مختلف أنواع المخلفات لمعالجتها، بما يشمل المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الطبية، والصناعية، والخطرة.

كما تم خلال التخطيط للمشروع مراعاة الزيادة المستقبلية في كميات المخلفات المتولدة من محافظتي القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى المدن الجديدة الواقعة في قطاع شرق النيل.

منشآت معالجة المخلفات

يُقام المشروع على مساحة 110 أفدنة، تشمل 50 فدانًا مخصصة لإنشاء منشآت معالجة المخلفات.

ويستهدف المشروع إنتاج الوقود البديل المستخدم في تشغيل أفران مصانع الأسمنت، بجانب السماد العضوي المستخدم في الأراضي الزراعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات وتقليل الأثر البيئي الناتج عنها.

مدفن صحي آمن على مساحة 60 فدانًا

المشروع يتضمن إنشاء مدفن صحي آمن على مساحة 60 فدانًا، مخصص لدفن مرفوضات ناتج عمليات المعالجة، وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

مدينة متكاملة بمرافق وخدمات تشغيلية

تشمل مكونات المشروع مبنى إداريًا لإدارة المصنع واستقبال الزوار، ومبنى سكنيًا للمهندسين والجهاز الإداري والفني، إضافة إلى مبنى سكني للعمال، ومسجد مزود بحمامات، ومبنى ورش لصيانة المعدات الثابتة، وآخر لصيانة المعدات المتحركة، إلى جانب مخزن ومحطة وقود.

كما يضم المصنع منظومة متكاملة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 6 هناجر مخصصة لخطوط الإنتاج والمعالجة، وميزاني بسكول لوزن المخلفات.